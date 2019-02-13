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Трапп: Шахтар хоче перемогти Айнтрахт і не буде шукати виправдань

10:31 654 Читать на русском
Трапп: Шахтар хоче перемогти Айнтрахт і не буде шукати виправдань
Кевін Трапп / фото із соцмереж

Голкіпер Айнтрахта Кевін Трапп прокоментував майбутню зустріч в 1/16 фіналу Ліги Європи з донецьким Шахтарем.

"Ми зустрічаємося з дуже якісною командою. У них є багато технічних бразильців та ще декілька хороших українських гравців. Всі вони вміють грати у футбол. Вони виступали в Лізі чемпіонів цього року. Відповідно, проти Шахтаря потрібно показати все, на що ми здатні.

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Чи може бути перевагою, що в Шахтаря не було офіційних матчів? Звичайно, завжди добре перебувати в ігровому ритмі. Але з іншого боку, донеччани точно знають, про що йдеться. Вони теж хочуть перемогти і не будуть шукати виправдань. Отже, це не обов'язково має бути перевагою.

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Не вперше у цьому сезоні нам потрібно протягом декількох днів зосередитись на різних турнірах. Ми вже маємо певний досвід, який, безумовно, допомагає нам. Однак настав час стадії плей-офф, в якій кожна помилка суворо карається", – цитує Траппа офіційний сайт Айнтрахта.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
41
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Кевін Трапп Кевін Трапп
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