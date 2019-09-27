Таких талантів, як Ярмоленко, у мене ще не було, – дитячий тренер зірки Вест Хема

Дитячий тренер вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка пригадав часи, коли футболіст перебував у школі Юність.

"Андрій з дитинства багато забивав. Дуже багато. З того часу, як прийшов у першому класі. Його виділяло те, що він був дуже цілеспрямованим. Не пропускав занять, хоча мама працювала. Вона ж водила його на заняття.

Шкода, що Ярмоленко пізно покинув Динамо, – дитячий тренер футболіста

Такий характер був. Не любив програвати. Весь час з м'ячем. Йому ніколи було розважатися – завжди хотів тренуватися. Лівша, все ж на одній лінії – серце, нога. Швидше приймає рішення.

Таких талановитих, як Андрій, у мене ще не було дітей. Але повинна бути ще і робота. Всі діти талановиті, але не всі цілеспрямовані. Не всі такі фанати, а він тільки футболом і горів.

Для нього навіть тренування не були складними. Не було такого дня, щоб він не хотів тренуватися", – цитує Миколу Липового Tribuna.com.

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