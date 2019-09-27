Шкода, що Ярмоленко пізно покинув Динамо, – дитячий тренер футболіста

Дитячий тренер вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка вважає, що гравець повинен був раніше їхати за кордон.

"Ярмоленко хотів цього з дитинства – грати за Динамо. Для нього це було мрією. Єдине, через що мені як тренеру шкода – запізно він звідти пішов. Якби років у 23...", – сказав Віктор Лазаренко Tribuna.com.

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Ярмоленко перебрався з Динамо у Борусію Д влітку 2017 року за 25 млн євро, але вже через рік покинув Дортмунд і став гравцем Вест Хема.

У поточному сезоні українець вже забив 2 голи у складі "молотків" у ворота Норвіча та Манчестер Юнайтед.

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