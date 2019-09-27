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Таких талантов, как Ярмоленко, у меня еще не было, – детский тренер звезды Вест Хэма

13:59 80 Читати українською
Таких талантов, как Ярмоленко, у меня еще не было, – детский тренер звезды Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Детский тренер вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко вспомнил времена, когда футболист находился в школе Юность.

"Андрей с детства много забивал. Очень много. С тех пор, как пришел в первом классе. Его выделяло то, что он был очень целеустремленным. Не пропускал занятий, хотя мама работала. Она же водила его на занятия.

Жаль, что Ярмоленко поздно покинул Динамо, – детский тренер футболиста

Такой характер был. Не любил проигрывать. Все время с мячом. Ему некогда было развлекаться – всегда хотел тренироваться. Левша, все же на одной линии – сердце, нога. Быстрее принимает решения.

Таких талантливых, как Андрей, у меня еще не было детей. Но должна быть еще и работа. Все дети талантливые, но не все целеустремленные. Не все такие фанаты, а он только футболом и горел.

Для него даже тренировки не были сложными. Не было такого дня, чтобы он не хотел тренироваться", – цитирует Николая Липового Tribuna.com.

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