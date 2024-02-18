Нападник Матар Дійє не приєднається до Зорі цієї зими.

Боси Зорі вирішили не підписувати контракт із Матаром Дійє, повідомляє ТаТоТаке. Нападник вже покинув розташування клубу.

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Зазначається, що екс-нападник Карпат та Олімпіка приїхав у не найкращому функціональному стані, а потім ще й захворів і показати себе належним чином не зумів. Таким чином, Зоря повернеться у поточний сезон із таким списком нападників: Герреро, Ндур, Бугай, Горбач.

Нагадаємо, Матар Дійє знайомий українським уболівальникам завдяки виступам за донецький Олімпік (23 матчі, 8 голів та 2 асисти) та львівські Карпати (3 поєдинки, 1 гол).

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