Президент Вереса Іван Надєїн зізнався, що за звитягу над Минаєм (1:0) гравці його команди отримали суттєвий бонус.

"Це дуже важлива для нас перемога, тому вітаю команду. Нарешті ми зробили загальне переможне фото. Команда задоволена і отримала преміальні.

Верес – Минай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У Першій лізі ми звикли до перемог і кожна нічия сприймалася як поразка. Зараз ситуація інша. Кожна перемога для нас – свято. Думаю, для футболістів це теж свято.

Вони сьогодні отримали рекордні для нас преміальні. Таких преміальних команда ще не отримувала. Футболісти знають, що нам потрібно перемагати і таким чином ми намагаємося мотивувати команду. Ми розуміємо, що без мотивації – не буде ніякого результату", – цитує Надєїна офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, підопічні Юрія Вірта лише у 5-му турі УПЛ здобули першу перемогу в сезоні, мінімально обігравши Минай 1:0. Як наслідок, у турнірній таблиці рівненська команда розташувалась на 10-й сходинці, маючи у своєму активі 5 очок.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай