Верес здобув дебютну перемогу після повернення в УПЛ. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.

Перший тайм завершився нулями, але на 60-ій хвилині Верес таки потішив публіку голом. Багайоко необачно запалив "свічку" над власним карним майданчиком, і Гегедош одним дотиком покарав колишню команду.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай

Минай мав шанс відігратися завдяки пенальті за гру рукою. Втім, Євген Селезньов вже відпочивав на лаві запасних, а Ахмедзаде програв дуель Когуту.