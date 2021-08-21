Верес – Минай – 1:0 – відео гола та огляд матчу
19:24 - Читать на русском
Верес здобув дебютну перемогу після повернення в УПЛ. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.
Перший тайм завершився нулями, але на 60-ій хвилині Верес таки потішив публіку голом. Багайоко необачно запалив "свічку" над власним карним майданчиком, і Гегедош одним дотиком покарав колишню команду.
Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай
Минай мав шанс відігратися завдяки пенальті за гру рукою. Втім, Євген Селезньов вже відпочивав на лаві запасних, а Ахмедзаде програв дуель Когуту.
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