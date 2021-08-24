Президент Вереса Иван Надеин признался, что за победу над Минаем (1:0) игроки его команды получили существенный бонус.

"Это очень важная для нас победа, поэтому поздравляю команду. Наконец-то мы сделали общее победное фото. Команда довольна и получила премиальные.

Верес – Минай – 1:0 – видео гола и обзор матча

В Первой лиге мы привыкли к победам и каждая ничья воспринималась как поражение. Сейчас ситуация другая. Каждая победа для нас – праздник. Думаю, для футболистов это тоже праздник.

Они сегодня получили рекордные для нас премиальные. Таких премиальных команда еще не получала. Футболисты знают, что нам нужно побеждать и таким образом мы стараемся мотивировать команду. Мы понимаем, что без мотивации – не будет никакого результата", – цитирует Надеина официальный сайт Вереса.

Напомним, подопечные Юрия Вирта только в 5-м туре УПЛ одержали первую победу в сезоне, минимально обыграв Минай 1:0. Как следствие, в турнирной таблице ровенская команда расположилась на 10-й строчке, имея в своем активе 5 очков.

Верес одержал первую победу после возвращения в УПЛ, минимально переиграв Минай