Програму дня в УПЛ відкривав поєдинок у Луцьку між Вересом і Минаєм. Рівняни перемог у новому сезоні ще не знали, але на "Авангарді" вони не програвали – команда розписала нічиї з Колосом і Ворсклою. Втім, закарпатці за цей час встигли набрати 4 очки з Олександрією та Зорею, тож фаворита зустрічі визначити було важко.

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Втім, ніхто не очікував від цього матчу великої кількості голів, адже обидва колективи сповідують закритий стиль гри. Футболісти не зрадили йому, організувавши аж чотири удари за перший тайм – причому рівняни пробили по воротах лише раз (Кучеров стріляв над дев'яткою з відскоку). Минай суттєво переважав у активності: на 15-й хвилині лишень Гончаренко врятував від голу Селезньова у порожні, а на 24-й Євген таки забив з передачі Багайоко – рахунок, однак, не змінився, адже форвард заліз у офсайд. Багайоко міг і сам відзначитись після подачі з кутового, але його замикання пройшло над поперечкою.

На перерву команди відправились з нулями на "табло". На полі було доволі нудно, але другий тайм цілком виправдав понурість першого. Вже за хвилину після відновлення гри Кулієв міг забити шедевральний гол, закрутивши м'яч з-за меж штрафного у дальню дев'ятку – сфера пройшла поруч. Верес відповів пострілом Солдата (занадто високо).

На 58-й же хвилині стався дуже веселий епізод – Кучер пропустив пас партнера поміж власних ніг і врятував від автоголу сейвом в останню мить, зігравши рукою. За це призначають вільний удар. Здавалося, що гол Вереса неминучий, однак Гончаренко з п'яти метрів навіть у стінку не влучив! М'яч пролетів повз ліву стійку.

Здавалося, що після такого команди вже точно не заб'ють, однак вже на 60-й рівняни відкрили рахунок: Багайоко у боротьбі з Сергійчуком перед власним штрафним запустив "свічку", а м'яч на лівому краю підхопив Гегедош – після цього екс-футболіст "лисів" вистрілив у дальній нижній. 1:0! Практично одразу Нємчанінов міг і подвоїти перевагу господарів, але його удар з гострого кута влучив у зовнішній бік сітки.

Минай міг покарати за марнотратство вже на 66-й хвилині, заробивши пенальті за гру Мірошника рукою в боротьбі проти Ахмедзаде. Сам Рустам і взявся його виконувати, однак Когут парирував постріл з "позначки"! На добиванні гостям зіграти не вдалося. Селезньов, якого нещодавно замінили, схопився за голову, а дискваліфікований Василь Кобін запалив на трибунах цигарку.

Попереду у команд було ще 24 хвилини основного часу. Обидва тренери провели серію замін, освіживши склад, але розвеселий поєдинок несподівано звалився до нудної позиційної та контактної боротьби. Жодного моменту за цей період вболівальники так і не побачили. Аж на 90+1-й хвилині Кулієв отримав можливість врятувати Минай, замкнувши простріл на дальню стійку, однак з мінімальної відстані Ельдар пробив повз ворота.

Зручний для рівнян хід зустрічі не завадив Дахновському отримати вилучення після 8 проведених на полі хвилин. Втім, часу на камбек у Миная вже не було. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вереса – першу після повернення в УПЛ!

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