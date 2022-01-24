"Поле, погода та всі умови підходять для тренувань в Іспанії. Не жарко і не холодно. Тому отримуємо велике задоволення від занять. Із посмішкою готуємося до другої частини сезону.

Нещерет розкрив особливості роботи голкіперів Динамо

Сьогодні голкіпери активно працювали разом із іншими гравцями. Граючи в полі, ти відпрацьовуєш гру ногами, що сьогодні вкрай важливо. Плюс ще отримуєш задоволення, коли забиваєш голи. Сьогодні вдалося забити, тому такі заняття мені до вподоби

Загалом збори триватимуть 30 днів. Нічого нового в цьому немає, ми проводили і по три збори. Думаю, що і в фізичному, і в психологічному плані все буде добре", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів у рамці "біло-синіх" 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 20 голів. Ще у восьми матчах зумів відстояти "на нуль".

Динамо – Расінг: другий поспіль розгром від киян, Кулач подає приклад Супрязі, перші висновки зі зборів в Іспанії