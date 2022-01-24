"Поле, погода и все условия подходят для тренировок в Испании. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий. С улыбкой готовимся ко второй части сезона.

Нещерет раскрыл особенности работы голкиперов Динамо

Сегодня голкиперы активно работали вместе с другими игроками. Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что сегодня очень важно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся

В общей сложности сборы продлится 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и в психологическом плане все будет хорошо", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел в рамках "бело-синих" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Еще в восьми матчах сумел отстоять "на ноль".

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