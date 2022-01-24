"Такие занятия мне нравятся": Бущан похвастался забитым голом на тренировке Динамо
Голкипер киевлян Георгий Бущан рассказал о ходе учебно-тренировочного сбора в испанской Мурсии.
"Поле, погода и все условия подходят для тренировок в Испании. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий. С улыбкой готовимся ко второй части сезона.
Нещерет раскрыл особенности работы голкиперов Динамо
Сегодня голкиперы активно работали вместе с другими игроками. Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что сегодня очень важно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся
В общей сложности сборы продлится 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и в психологическом плане все будет хорошо", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.
Напомним, в текущем сезоне Георгий провел в рамках "бело-синих" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Еще в восьми матчах сумел отстоять "на ноль".
Динамо – Расинг: второй подряд разгром от киевлян, Кулач подает пример Супряге, первые выводы из сбора в Испании