"Кондиції дуже хороші. Можна сказати, набрали чудові оберти. Поступово закладаємо фундамент. Ми виконуємо вказівки тренера. У нас завжди стоїть завдання зіграти позаду на нуль, а все, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, реалізувати у грі. Потрібно бути більш уважним коли слизьке поле та слизький м'яч. Швидкість ковзання м'яча вища і потрібна більша концентрація уваги.

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Скоро воротарі Динамо гратимуть ногами на рівні польових гравців? Ми до цього підходимо, адже футбол удосконалюється. Гра ногами воротарів зараз є одним з важливих елементів гри, і ми робимо все, аби бути на цьому рівні. Михайло Леонідович і Містер дають нам вказівки, які ми маємо робити передачі", – поділився Нещерет у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Руслан наразі є резервним голкіпером Динамо, ігрову практику воротар отримує у молодіжній команді киян. Нещерет у цьому сезоні не виходив у складі основної команди "біло-синіх", проте відіграв усі 6 поєдинків в юнацькій Лізі чемпіонів, пропустивши лише 3 голи.

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