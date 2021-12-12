"Усю гру були можливості забити. Були хороші моменти, 27 ударів по воротах. Проблема була в тому, що ми метушилися, не було балансу атаки та середньої лінії, поспішали, суперник використав контратаку після нашої позиційної помилки в обороні.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Був пенальті на Сидорчуку, ніхто мене не переконає, що там його не було – удар ззаду був, будь-яка людина не може так впасти, якби і захотіла. Із Ворсклою нам дали пенальті на Сидорчуку, якого не було, і там втратили очки. Чемпіонат рівний, такі помилки можуть вирішити не лише результат матчу, а й чемпіонату.

Чому не призначили пенальті? Проблема суддівства. Єдине можу сказати, що і минулого року цей суддя (Ігор Пасхал – прим.) працював на нашому матчі з Колосом з великою кількістю помилок (матч завершився внічию 2:2 – прим.). Те саме й сьогодні було", – зазначив Луческу в ефірі Профутбол Digital.

Зазначимо, що Динамо розписало нічию з Зорею (1:1) та відпустило Шахтар вперед – у киян 45 очок перед зимовою перервою, тоді як у "гірників" 47 пунктів.

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