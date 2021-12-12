Динамо не втримало перемогу над Зорею у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Зоря.

Перший тайм був за Динамо, яке повністю переграло Зорю, але забило лише одного разу – Шапаренко давав на Гармаша, м'яч відскочив до Буяльського, який закотив у дальній кут. По перерві Зоря шокувала Київ – Сайядманеша загубили у штрафному, і нападник з розвороту пробив у кут. Динамо намагалось відігратись, проте луганці організовано захищались та втримали нічию.

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Таким чином, "біло-сині" набрали 45 очок та залишились другими, а Зоря з 36 пунктами розташувалась на 4 позиції.