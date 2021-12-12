"Всю игру были возможности забить. Были хорошие моменты, 27 ударов по воротам. Проблема была в том, что мы суетились, не было баланса атаки и средней линии, торопились, соперник использовал контратаку после нашей позиционной ошибки в обороне.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Был пенальти на Сидорчуке, никто меня не убедит, что там его не было – удар сзади был, любой человек не может так упасть, если бы и захотел. С Ворсклой нам дали пенальти на Сидорчуке, которого не было, и там потеряли очки. Чемпионат ровный, такие ошибки могут решить не только результаты матча, но и чемпионата.

Почему не назначили пенальти? Проблема судейства. Единственное могу сказать, что и в прошлом году этот судья (Игорь Пасхал – прим.) работал на нашем матче с Колосом с большим количеством ошибок (матч завершился вничью 2:2 – прим.). То же и сегодня было", – отметил Луческу в эфире Профутбол Digital.

Отметим, что Динамо расписало ничью с Зарей (1:1) и отпустило Шахтер вперед – у киевлян 45 очков перед зимним перерывом, в то время как у "горняков" 47 пунктов.

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