"Такие ошибки могут решить судьбу чемпионата": Луческу – о неназначенном пенальти в ворота Зари и проблеме Динамо
Главный тренер Динамо Мирча Луческу остался недоволен работой арбитра в матче 18-го тура УПЛ против Зари.
"Всю игру были возможности забить. Были хорошие моменты, 27 ударов по воротам. Проблема была в том, что мы суетились, не было баланса атаки и средней линии, торопились, соперник использовал контратаку после нашей позиционной ошибки в обороне.
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Был пенальти на Сидорчуке, никто меня не убедит, что там его не было – удар сзади был, любой человек не может так упасть, если бы и захотел. С Ворсклой нам дали пенальти на Сидорчуке, которого не было, и там потеряли очки. Чемпионат ровный, такие ошибки могут решить не только результаты матча, но и чемпионата.
Почему не назначили пенальти? Проблема судейства. Единственное могу сказать, что и в прошлом году этот судья (Игорь Пасхал – прим.) работал на нашем матче с Колосом с большим количеством ошибок (матч завершился вничью 2:2 – прим.). То же и сегодня было", – отметил Луческу в эфире Профутбол Digital.
Отметим, что Динамо расписало ничью с Зарей (1:1) и отпустило Шахтер вперед – у киевлян 45 очков перед зимним перерывом, в то время как у "горняков" 47 пунктов.
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