Такі команди як Динамо та Шахтар просто не приділяють увагу молодим футболістам з самого початку, – Павлов

Колишній тренер Ворскли, Маріуполя та низки клубів УПЛ Микола Павлов поділився думкою щодо непростого становища молодих українських гравців.

"Більшість керівників клубів зараз хочуть швидкий результат. На жаль, у них на ланцюгу йдуть і тренери. Я не хотів досягти чогось швидко. Якщо бачив, що з'являлися перспективні хлопці, то завжди давав їм можливість проявити себе.

"Гроші, джипи, тьолки і сауни", – Петраков пояснив, чому молоді українські футболісти не їдуть в закордонні чемпіонати

Хто працював зі мною, той знав, що грали ті, хто цього заслуговував, незалежно від віку. До них потрібен підхід. Коли Роман Безус йшов в Динамо, я йому казав, що там багато таких, як ти. Я починав день з Безуса і Рикуна. Якщо бачив, що вони можуть давати результат, то тренувальний день починав з них.

А в таких командах як Динамо або Шахтар їм просто не приділяють увагу з самого початку. Якщо хтось не влаштовує – беруть нового", – сказав Павлов у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, цьогоріч збірна України U-20 здобула перемогу на чемпіонаті світу, однак після тріумфу далеко не кожен гравець команди Олександра Петракова демонструє шалений прогрес на клубному рівні.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю