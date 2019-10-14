Павлов: такие команды как Динамо и Шахтер просто не уделяют внимание молодым футболистам с самого начала

Бывший тренер Ворсклы, Мариуполя и ряда клубов УПЛ Николай Павлов поделился мнением относительно непростого положения молодых украинских игроков.

"Большинство руководителей клубов сейчас хотят быстрый результат. К сожалению, у них на поводу идут и тренеры. Я не хотел достичь чего-то быстро. Если видел, что появлялись перспективные ребята, то всегда давал им возможность проявить себя.

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Кто работал со мной, то знал, что играли те, кто этого заслуживал, независимо от возраста. К ним нужен подход. Когда Роман Безус шел в Динамо, я ему говорил, что там много таких, как ты. Я начинал день с Безуса и Рикуна. Если видел, что они могут давать результат, то тренировочный день начинал с них.

А в таких командах как Динамо или Шахтер им просто не уделяют внимание с самого начала. Если кто-то не устраивает – берут нового", – сказал Павлов в комментарии ПроФутбол.

Напомним, в этом году сборная Украины U-20 одержала победу на чемпионате мира, однако после триумфа далеко не каждый игрок команды Александра Петракова демонстрирует прогресс на клубном уровне.

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