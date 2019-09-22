"Такі ігри можуть коштувати нам чемпіонства", – Суарес висловив занепокоєння якістю гри Барселони

Нападник Барселони Луїс Суарес прокоментував поразку своєї команди від Гранади (0:2) у матчі 5-го туру Ла Ліги.

"Це поразка, яка ранить. Ми повинні проаналізувати багато речей і бути самокритичними, щоб стати кращими. Гра була складною для нас з самого початку. Ми програвали майже з першої хвилини і це ускладнювало ситуацію. І хоча ми більше володіли м’ячем, це не робило нас переконливими – ми не створювали моментів біля воріт суперника.

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Зараз ми не думаємо про минулий сезон, коли стали чемпіонами. Потрібно зрозуміти, чому ми не виграємо. Саме це нас турбує. Необхідно зрозуміти, чому ми не створюємо гольові моменти. Попереду ще досить довгий шлях, однак ці ігри можуть коштувати нам перемоги у чемпіонаті. Настав момент, коли нам необхідно проаналізувати те, що відбувається. На нас чекає довгий, важкий рік", – цитує Суареса Sport English.

Нагадаємо, Барселона зазнала другої поразки в стартових п'яти турах і з 7 очками займає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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