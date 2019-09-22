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"Такие игры могут стоить нам чемпионства", – Суарес выразил обеспокоенность качеством игры Барселоны

09:28 57 Читати українською
"Такие игры могут стоить нам чемпионства", – Суарес выразил обеспокоенность качеством игры Барселоны
Луис Суарес / ФК Барселона

Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал поражение своей команды от Гранады (0:2) в матче 5-го тура Ла Лиги.

2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо
 
2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо

"Это поражение, которое ранит. Мы должны проанализировать многие вещи и быть самокритичными, чтобы стать лучше. Игра была сложной для нас с самого начала. Мы проигрывали почти с первой минуты и это осложняло ситуацию. И хотя мы больше владели мячом, это не делало нас убедительными – мы не создавали моментов у ворот соперника.

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Сейчас мы не думаем о прошлом сезоне, когда стали чемпионами. Нужно понять, почему мы не выиграем. Именно это нас беспокоит. Необходимо понять, почему мы не создаем голевые моменты. Впереди еще достаточно долгий путь, однако эти игры могут стоить нам победы в чемпионате. Настал момент, когда нам необходимо проанализировать то, что происходит. Нам предстоит долгий, трудный год", – цитирует Суареса Sport English.

Напомним, Барселона потерпела второе поражение в стартовых пяти турах и с 7 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Барселона Барселона Испания Ла Лига Гранада - Барселона Гранада Гранада Луис Суарес Луис Суарес
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