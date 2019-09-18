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Грізманн зізнався, що йому важко грати поруч з Мессі та Суаресом

13:05 586 Читать на русском
Грізманн зізнався, що йому важко грати поруч з Мессі та Суаресом
Антуан Грізманн та Луїс Суарес / Getty images

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про свою адаптацію в каталонському клубі після переходу з мадридського Атлетіко.

"Я другий місяць в команді, тому повинен ще освоїтися і пограти більше з Мессі та Суаресом, щоб зрозуміти, як вони рухаються.

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Все ще звикаю до гри в Барселоні, до амплуа. Адаптуюся до гри з Суаресом, Мессі і Дембеле. А вони звикають грати зі мною. Але я бачу, що ми разом рухаємося в правильному напрямку як команда.

Ми поки що не зіграли достатньо, тому повинні працювати і додавати. Ми набрали одне очко, проте Тер Штеген відбив пенальті і зробив ще кілька сейвів", – цитує Грізманна El Mundo Deportivo.

До слова, наразі три форварди провели разом на полі лише останні пів години поєдинку проти Борусії Д (0:0) в Лізі чемпіонів.

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