"Таке відчуття, що він в команді не тиждень, а вже рік", – Хацкевич у захваті від Соля

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про адаптацію Франа Соля у команді.

"Я задоволений тим, що ми підсилилися цим нападником. І за цей тиждень, який Соль з нами працював на першому зборі, було видно, що футболіст він навчений. Перенавчати його не потрібно. І на адаптацію Франу час теж не знадобиться. Він той футболіст, який готовий грати прямо зараз.

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За підсумками першого збору можу сказати, що Соль дуже швидко знайшов порозуміння з хлопцями. Він дуже товариська людина. І навіть під час матчу, коли ми програвали після першого тайму 0:2, він в перерві в роздягальні підбадьорював наших молодих гравців. "У нас є моменти, ми заб'ємо", – він їм говорив.

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Також Соль дивується, чому більшість хлопців на тренуваннях мовчить. Він прямо заряджає всіх енергією. Таке відчуття, що він в команді не тиждень, а вже рік", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.