"Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год", – Хацкевич в восторге от Соля

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об адаптации Франа Соля в команде.

"Я доволен тем, что мы усилились этим нападающим. И за эту неделю, которую Соль с нами работал на первом сборе, было видно, что футболист он обученый. Переучивать его не нужно. И на адаптацию Франу время тоже не понадобится. Он тот футболист, который готов играть прямо сейчас.

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По итогам первого сбора могу сказать, что Соль очень быстро нашел взаимопонимание с ребятами. Он очень общительный человек. И даже во время матча, когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, он в перерыве в раздевалке подбадривал наших молодых игроков. "У нас есть моменты, мы забьем", – он им говорил.

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Также Соль удивляется, почему большинство ребят на тренировках молчит. Он прямо заряжает всех энергией. Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.