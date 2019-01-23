toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Соль мав пропозиції з Мексики та Китаю, – батько футболіста

10:19 812 Читать на русском
Соль мав пропозиції з Мексики та Китаю, – батько футболіста
Фран Соль / Динамо

Батько Франа Соля Франциско розповів про пропозиції його сину з інших чемпіонатів.

"Звичайно, те, що Хацкевич прагнув бачити мого сина в команді, дуже допомогло нам визначитися. У нас також були пропозиції з Мексики та Китаю, але особисте бажання тренера зіграло свою роль. Плюс нас відлякувала відстань до вищезгаданих країн", – цитує батька Франа Соля офіційний сайт Динамо.

Фран Соль прокоментував свій дебют за Динамо

Нагадаємо, Фран Соль перейшов у Динамо з нідерландського Віллема ІІ. За неофіційною інформацією кияни заплатили за іспанця 3,5 мільйони євро. У трансфері Соля був особисто зацікавлений головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

"Фран забиватиме за Динамо, я гарантую", – батько Соля – про переїзд сина в Київ

Теги
Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
5
хв
Динамо
17:00
Стяуа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук