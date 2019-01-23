Соль мав пропозиції з Мексики та Китаю, – батько футболіста

Батько Франа Соля Франциско розповів про пропозиції його сину з інших чемпіонатів.

"Звичайно, те, що Хацкевич прагнув бачити мого сина в команді, дуже допомогло нам визначитися. У нас також були пропозиції з Мексики та Китаю, але особисте бажання тренера зіграло свою роль. Плюс нас відлякувала відстань до вищезгаданих країн", – цитує батька Франа Соля офіційний сайт Динамо.

Фран Соль прокоментував свій дебют за Динамо

Нагадаємо, Фран Соль перейшов у Динамо з нідерландського Віллема ІІ. За неофіційною інформацією кияни заплатили за іспанця 3,5 мільйони євро. У трансфері Соля був особисто зацікавлений головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

"Фран забиватиме за Динамо, я гарантую", – батько Соля – про переїзд сина в Київ