Навколо легенди Барселони Еріка Абідаля розгорівся скандал, який може завершитись для француза в'язницею.

Французька поліція викличе Еріка Абідаля на допит у справі про побиття півзахисниці ПСЖ Хейри Хамрауї, повідомляє Get French Football News з посиланням на Le Monde.

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У ніч з 4-го на 5 листопада, коли дівчина поверталась з ресторану у компанії інших футболісток парижан, її автомобіль зупинили двоє чоловіків, витягнули Хейру з машини та побили металевим предметом. Під час інциденту нападники також вигукували "Так ось, як ми спимо з одруженими чоловіками?".

За інформацією джерела, в Абідаля з Хамрауї раніше був роман.

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