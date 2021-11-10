Нездорова боротьба за місце в основі жіночої команди ПСЖ призвела до криміналу.

Півзахисниця Аміната Діалло загриміла до поліцейського відділку через підозру в організації нападу на одноклубницю – Кейру Амрауї, інформує L'Équipe.

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Інцидент трапився 4 листопада, коли жіночий ПСЖ організував командну вечерю у ресторані неподалік від Булонського лісу. Діалло запропонувала підвезти Амрауї додому на своїй машині. Дорогою дівчат зупинили двоє чоловіків у масках і витягли пасажирку з автомобіля. Бандити залізними палицями жорстоко побили Амрауї по ногах, завдавши травм. Парадоксально, але Діалло ніхто не чіпав, жодних речей не крали.

Через кілька днів ПСЖ грав проти Реала (4:0) в жіночій Лізі чемпіонів, і Діалло вийшла в основі на позиції Амрауї. Втім, 26-річна півзахисниця може надовго попрощатися з футболом, якщо поліції вдасться довести жорстоке усунення конкурентки.

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