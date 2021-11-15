Вокруг легенды Барселоны Эрика Абидаля разгорелся скандал, который может завершиться для француза тюрьмой.

Французская полиция вызовет Эрика Абидаля на допрос по делу об избиении полузащитницы ПСЖ Хейри Хамрауи, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Monde.

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В ночь с 4 на 5 ноября, когда девушка возвращалась из ресторана в компании других футболисток парижан, ее автомобиль остановили двое мужчин, вытащили Хейру из машины и избили металлическим предметом. Во время инцидента нападающие также кричали "Так вот, как мы спим с женатыми мужчинами?"

По информации источника, у Абидаля и Хамрауи раньше был роман.

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