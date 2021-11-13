Франція у домашній зустрічі проти збірної Казахстану мала конкретне й дуже важливе завдання. "Ле Бльо" необхідно була перемога, аби виграти групу D за тур до кінця кваліфікації ЧС-2022. Дідьє Дешам заради цього випустив максимально бойовий склад – в основі вийшли усі зірки, крім травмованого Погба. З цікавинок можна відзначити вихід братів Ернандесів на одному фланзі – Люка грав лівого центрбека у трійці захисників, а Тео був лівим латералем.

Публіка на "Парк де Пренс" вимагала вистави. "Гальські півні" влаштували її, оформивши розгром всього за півгодини. На 6-й хвилині Мбаппе взяв участь у комбінації з Бензема та Тео Ернандесом, замкнувши простріл на ближню стійку – 1:0. На 12-й французи подвоїли перевагу завдяки дотепному виходу голкіпера казахів далеко на фланг – Покатілов намагався випередити Комана в боротьбі за передачу від Кунде. Кінгслі першим підібрав м'яч, обійшов Стаса й прострілив під удар Кіліану в порожні ворота. 2:0. На 32-й же Мбаппе вдало розташувався між центрбеками й пробив головою після навісу від Комана. 3:0!

Після цього "Ле Бльо" провели ще кілька хороших атак з ефектними комбінаціями (а Бензема міг забити бісіклетою в порожні ворота), однак загалом господарі заспокоїлись ще після другого голу. Вони грали на прямих ногах і пасувалися, стоячи на місці, не підіймаючи темп. Казахам навіть дозволили провести чотири удари по воротах Льоріса, але їхня гострота була мізерною. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за рахунку 3:0.

Другий тайм розпочався без кадрових перестановок і без змін у характері зустрічі. Казахстан продовжував відбувати роль боксерської груші, Франція все так же не вмикала повну потужність, а голи все так же залітали у ворота Казахстану – тільки тепер героєм став Бензема. На 55-й хвилині він замкнув простріл від Тео Ернандеса на ближню стійку, а на 59-й обіграш між форвардом Реала й Мбаппе завершився пасом Кіліана під удар Каріму в порожні ворота – 5:0!

Досить швидко міг прилетіти і шостий гол, однак Фортуна перестала посміхатись "Ле Бльо". Так, на 65-й хвилині Коман замкнув подачу Мбаппе ударом в ближній кут, а м'яч рикошетом від Покатілова полетів у ворота – втім, голкіпер в останню мить зумів винести сферу зі стрічки воріт! Ось скільки Кінгслі не вистачило для голу.

На 72-й хвилині Дідьє Дешам зняв з гри Бензема й Канте, випустивши Чуамені та Діабі. Ще через хвилину Мусса вколотив шостий гол у ворота казахів, але гостей "врятував" офсайд. Тим не менш, на 75-й Франція таки добилася свого – Рабйо головою замкнув подачу Грізманна з кутового. 6:0.

Здається, після цього господарі вже й не хотіли забивати (за виключенням Мбаппе, у якого був класний удар з правого краю штрафного на 79-й хвилині), однак казахи не збиралися зупинятись. На 84-й хвилині Васільєв на куті власного карного майданчика вдарив Грізманна по нозі, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Антуан сам же й покарав гостей, забивши сьомий гол

На 87-й же увімкнувся і Мбаппе, який отримав передачу на праву половину штрафного, відклеївся від Аліпа й пробив повз Покатілова – 8:0. Кіліан оформив покер і одразу ж покинув поле. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Франція набрала 15 очок, відірвавшись від другого місця в групі на чотири очки за тур до завершення відбору. "Ле Бльо" слідом за Німеччиною, Данією та Бельгією виходять у фінальну частину катарського ЧС-2022