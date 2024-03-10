"Працювати ментально набагато складніше, ніж фізично. Я займаюся в тренажерному залі майже щодня по півтори години. Зазвичай я приходжу додому і знову працюю, але над ментальними аспектами працювати важко. Займатися цим 15 хвилин щодня – це важко.

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Це дійсно складно, повірте мені. Я займаюся цим уже кілька років і раджу вам посидіти наодинці із самим собою протягом 15 хвилин перед сном або після пробудження.

Це набагато складніше, ніж ходити в спортзал щодня. Потрібно багато про що думати. Багато про що з того, чого ти хочеш досягти, і про безліч ситуацій, які ти хочеш пережити до того, як вони відбудуться. Тому, коли це відбувається, ти не дивуєшся, тобі здається, що ти вже відчував це раніше.

Іноді потрібно обдурити свій мозок, збрехати самому собі, щоб твій мозок не бачив різниці між вигадкою і реальністю. Ти продовжуєш занурюватися в процес, продовжуєш брехати собі, поки не повіриш в ідею, яку хочеш вкласти у свій мозок.

Чи візуалізую я голи у своїй уяві? Так, так було з 90% моїх голів. Навіть із більшою кількістю. Ти просто візуалізуєш бажану подію і продовжуєш це повторювати. Іноді це не працює, іноді спрацьовує", – цитує єгиптянина офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мохамед Салах забив 19 голів та віддав 10 результативних передач у 29 матчах за мерсисайдців у всіх турнірах.

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