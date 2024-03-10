"Работать ментально намного сложнее, чем физически. Я занимаюсь в тренажерном зале почти каждый день по полтора часа. Обычно я прихожу домой и снова работаю, но над ментальными аспектами работать тяжело. Заниматься этим 15 минут каждый день – это тяжело.

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Это действительно сложно, поверьте мне. Я занимаюсь этим уже несколько лет и советую вам посидеть наедине с самим собой в течение 15 минут перед сном или после пробуждения.

Это намного сложнее, чем ходить в спортзал каждый день. Нужно о многом думать. О многом из того, чего ты хочешь достичь, и о множестве ситуаций, которые ты хочешь пережить до того, как они произойдут. Поэтому, когда это происходит, ты не удивляешься, тебе кажется, что ты уже испытывал это раньше.

Иногда нужно обмануть свой мозг, соврать самому себе, чтобы твой мозг не видел разницы между выдумкой и реальностью. Ты продолжаешь погружаться в процесс, продолжаешь врать себе, пока не поверишь в идею, которую хочешь вложить в свой мозг.

Визуализирую ли я голы в своем воображении? Да, так было с 90% моих голов. Даже с большим количеством. Ты просто визуализируешь желаемое событие и продолжаешь это повторять. Иногда это не работает, иногда срабатывает", – цитирует египтянина официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, в текущем сезоне Мохамед Салах забил 19 голов и отдал 10 результативных передач в 29 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

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