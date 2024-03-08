"Я думаю, що він – головний гравець Ліверпуля, і я кажу це вже багато років, він нереальний. Я також чув, що він дуже хороший хлопець, так що це теж допомагає.

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Він просто монстр. Мені подобається грати проти таких гравців, як він, тому що це справжня перевірка. Що я можу сказати, це буде хороша гра", – цитує Холанда Eurosport.

Нагадаємо, що Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють в очному матчі у неділю, 10 березня. Початок зустрічі о 17:45 за київським часом.

Наразі Ліверпуль перебуває на першому місці з 63 очками. Манчестер Сіті розташувався на другій сходинці з 62 балами.

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