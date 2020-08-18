Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна закінчила сезон на дев'ятій сходинці

Півфінальний поєдинок команди Луїша Каштру у другому за престижністю єврокубковому турнірі став для українських команд останнім у поточному сезоні.

Незважаючи на розгромну поразку від міланського Інтера (0:5) Шахтар за участь у 1/2 фіналу Ліги Європи отримав 0,2 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Як наслідок, "гірники" зуміли за єврокубковий сезон-2019/20 набрати 4,4 бали і допомогли Україні обійти Нідерланди та закріпитись на дев'ятій сходинці рейтингу.

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Загалом Україна набрала 7,2 бали: Шахтар – 4,4, Динамо – 1,3, Зоря – 0,8, Олександрія – 0,6 і Маріуполь – 0,1. Від найближчого переслідувача – Нідерландів – ми відірвались на 0,35 бала, а до восьмої сходинки, яку посідає Бельгія, нам не вистачає ще 1,8 бали.

До слова, після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру дев'ята асоціація в таблиці коефіцієнтів УЄФА матиме єврокубкову квоту з п’яти клубів: двох – у Лізі чемпіонів (одного – у груповому раунді, одного – у третьому кваліфікаційному), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у Лізі конференцій УЄФА (одного – у третьому кваліфікаційному раунді й одного – у другому кваліфікаційному).

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