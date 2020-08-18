Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закончила сезон на девятом месте

Полуфинальный поединок команды Луиша Каштру во втором по престижности еврокубковом турнире стал для украинских команд последним в текущем сезоне.

Несмотря на разгромное поражение от миланского Интера (0:5) Шахтер за участие в 1/2 финала Лиги Европы получил 0,2 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Как следствие, "горняки" сумели за еврокубковый сезон-2019/20 набрать 4,4 балла и помогли Украине обойти Нидерланды и закрепиться на девятой строчке рейтинга.

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В целом Украина набрала 7,2 балла: Шахтер – 4,4, Динамо – 1,3, Заря – 0,8, Александрия – 0,6 и Мариуполь – 0,1. От ближайшего преследователя – Нидерландов – мы оторвались на 0,35 балла, а до восьмой ступеньки, которую занимает Бельгия, нам не хватает еще 1,8 балла.

К слову, после реформы еврокубков и внедрение с 2021 года третьего турнира девятая ассоциация в таблице коэффициентов УЕФА будет иметь еврокубковую квоту из пяти клубов: двоих – в Лиге чемпионов (одного – в групповом раунде, одного – в третьем квалификационном), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух – в Лиге конференций УЕФА (одного – в третьем квалификационном раунде и одного – во втором квалификационном).

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