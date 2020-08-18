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Шахтар встановив історичний рекорд в таблиці коефіцієнтів УЄФА на пострадянському просторі

11:10 - Читать на русском
Шахтар встановив історичний рекорд в таблиці коефіцієнтів УЄФА на пострадянському просторі
Інтер – Шахтар – 5:0 / ФК Шахтар

"Помаранчево-чорні" знаходяться в одному кроці від особистого рекорду.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Незважаючи на розгромну поразку Шахтаря від Інтера (0:5) у півфіналі Ліги Європи, "гірники" отримали одне очко в таблиці коефіцієнтів УЄФА і піднялись на 12-ту сходинку рейтингу.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Ця позиція – рекордна для "помранчево-чорних". Команда Каштру ділить її з дортмундською Борусією та Тоттенхемом, однак формально є вище завдяки кращому здобутку в останньому сезоні.

Потіснити "гірників" може Ліон: якщо "ткачі" пройдуть у фінал Ліги чемпіонів, але програють там, то матимуть з Шахтарем однаковий рейтинг, але випереджатимуть українців завдяки кращим успіхам у поточному сезоні. Якщо виграють ЛЧ – стануть дванадцятими, посунувши вищезгадану трійку на щабель нижче. Якщо ж у півфіналі французи програють, то новий результат Шахтаря стане особистим рекордом донеччан, рекордом України та усього пострадянського простору. Раніше рекордом було тринадцяте підсумкове місце на фініші сезону-2012/13.

Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ

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Інтер - Шахтар Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер Ліон Ліон Ліга Європи Таблиця коефіцієнтів УЄФА Ліга чемпіонів 2019/20 Шахтар Шахтар Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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