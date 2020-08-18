Шахтар встановив історичний рекорд в таблиці коефіцієнтів УЄФА на пострадянському просторі

Незважаючи на розгромну поразку Шахтаря від Інтера (0:5) у півфіналі Ліги Європи, "гірники" отримали одне очко в таблиці коефіцієнтів УЄФА і піднялись на 12-ту сходинку рейтингу.

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Ця позиція – рекордна для "помранчево-чорних". Команда Каштру ділить її з дортмундською Борусією та Тоттенхемом, однак формально є вище завдяки кращому здобутку в останньому сезоні.

Потіснити "гірників" може Ліон: якщо "ткачі" пройдуть у фінал Ліги чемпіонів, але програють там, то матимуть з Шахтарем однаковий рейтинг, але випереджатимуть українців завдяки кращим успіхам у поточному сезоні. Якщо виграють ЛЧ – стануть дванадцятими, посунувши вищезгадану трійку на щабель нижче. Якщо ж у півфіналі французи програють, то новий результат Шахтаря стане особистим рекордом донеччан, рекордом України та усього пострадянського простору. Раніше рекордом було тринадцяте підсумкове місце на фініші сезону-2012/13.

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