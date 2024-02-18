Виктор Вацко чуть не вляпался в скандал во время комментирования матча Вольфсбург – Боруссия Д, сдержавшись в последний момент.

Накануне в рамках 22-го тура Бундеслиги Вольфсбург на своем поле отобрал очки у дортмундской Боруссии, расписав с "шмелями" боевую ничью 1:1. Уже традиционно для последних туров чемпионата Германии арбитру приходилось останавливать поединок из-за поведения фанатов.

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Однако эта дуэль превзошла все ожидания. Мартин Петерсен пять раз прерывал игру из-за протестов болельщиков. На шестой раз сдали нервы даже у комментатора матча у Виктора Вацко, который лишь в последний момент опомнился и сумел сдержаться от ругани.

"Да вы заеб...!" – воскликнул Вацко во время трансляции. "Запарили! Заехали на стадион и запарили!" – добавил дальше Виктор, чтобы как-то нивелировать эмоциональный и одновременно скандальный момент.

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