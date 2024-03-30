Півзахисник збірної Ісландії Альберт Гудмундссон поділився емоціями від поразки збірній України (1:2) у фіналі плей-офф на вихід на Євро-2024.

"Це важко прийняти, але життя триває. Удачі Маліновському (обидва футболісти разом виступають в Дженоа, – прим.) і Зінченку!" – написав Гудмундссон на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Український півзахисник Арсенала поспішив відреагувати на побажання, написавши у коментарях: "Baller", що на британському сленгу означає "видатний футболіст".

Нагадаємо, саме Гудмундссон став автором єдиного м'яча у ворота збірної України – його гол було обрано найкращим у плей-офф відбору до Євро-2024.

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