Шаран озвучив трансферні плани Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Терміново шукаємо підсилення. Треба закривати позицію центрального захисника, тому що Гліб Бухал отримав важку травму. Антон Шендрік покинув команду, а Каспарс Дубра під питанням. Тому сьогодні на першому місці пошук саме центрального захисника.

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Конкретних завдань президент клубу Сергій Кузьменко перед командою не поставив. Треба виходити на поле, перемагати і демонструвати хороший, якісний футбол", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, попередній сезон олександрійці завершили на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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