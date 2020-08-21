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Святая вода и отец Христофор: Александрия оригинально завершила подготовку к новому сезону – фото дня

12:20 - Читати українською
Святая вода и отец Христофор: Александрия оригинально завершила подготовку к новому сезону – фото дня
Владимир Шаран с отцом Христофором / ФК Александрия

Михаил Кополовец оценил бы поступок александрийцев перед началом нового чемпионата Украины.

Уже завтра, 22 августа, Александрия стартует в новом сезоне УПЛ. Подопечные Владимира Шарана в первом туре на своем поле будут принимать Мариуполь.

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Накануне стадион александрийцев уже традиционно посетил отец Христофор – он освятил футбольное поле, арену и раздевалку команды.

Напомним, в прошлом сезоне Александрия заняла в турнирной таблице чемпионата Украины пятую строчку, а в матче плей-офф за право сыграть в Лиге Европы уступила Мариуполю и осталась без еврокубков.

Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ

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Олимпик – Динамо: анонс матча УПЛ
08:30
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Теги
Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран
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