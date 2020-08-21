Святая вода и отец Христофор: Александрия оригинально завершила подготовку к новому сезону – фото дня

Уже завтра, 22 августа, Александрия стартует в новом сезоне УПЛ. Подопечные Владимира Шарана в первом туре на своем поле будут принимать Мариуполь.

Шаран озвучил трансферные планы Александрии

Накануне стадион александрийцев уже традиционно посетил отец Христофор – он освятил футбольное поле, арену и раздевалку команды.

Напомним, в прошлом сезоне Александрия заняла в турнирной таблице чемпионата Украины пятую строчку, а в матче плей-офф за право сыграть в Лиге Европы уступила Мариуполю и осталась без еврокубков.

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