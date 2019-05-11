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Світоліна сфотографувалась із Модрічем та Кроосом

11 травня 14:34 827 Читать на русском
Світоліна сфотографувалась із Модрічем та Кроосом
Еліна Світоліна / соцмережі

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна зробила фото з хавбеками Реала Лукою Модрічем та Тоні Кроосом.

Еліна Світоліна у своєму Instagram опублікувала світлину з півзахисниками Реала Лукою Модрічем та Тоні Кроосом.

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Раніше українська тенісистка зізналась у тому, що вболіває за лондонський Челсі і сама живе в цьому районі міста.

Нагадаємо, головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан зустрівся з Модрічем та повідомив хорвату, що розраховує на нього в майбутньому.

Happened to be ... ?

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос Лука Модріч Лука Модріч Еліна Світоліна
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