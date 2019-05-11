Світоліна сфотографувалась із Модрічем та Кроосом

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна зробила фото з хавбеками Реала Лукою Модрічем та Тоні Кроосом.

Еліна Світоліна у своєму Instagram опублікувала світлину з півзахисниками Реала Лукою Модрічем та Тоні Кроосом.

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Раніше українська тенісистка зізналась у тому, що вболіває за лондонський Челсі і сама живе в цьому районі міста.

Нагадаємо, головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан зустрівся з Модрічем та повідомив хорвату, що розраховує на нього в майбутньому.