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Не тільки Реал – Лунін уже має ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії

13:30 1826 Читать на русском
Не тільки Реал – Лунін уже має ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії
Андрій Лунін мало грав за Леганес, але на нього розраховують
Тарас Котів Тарас Котів

Андрій Лунін не може поскаржитись на відсутність пропозицій щодо наступного сезону. Голкіпер збірної України та Реала, який грає в оренді за Леганес, уже має декілька варіантів на 2019/20 рр.

Як повідомили у програмі El Transistor на радіо Onda Cero, 20-річний український воротар може залишитись там, де на нього не дуже розраховували. Принаймні Леганес, де Лунін відіграв лише 3 матчі в чемпіонаті Іспанії та 2 в Кубку, повернувся до питання продовження оренди відразу двох гравців Реала. Крім Андрія, це ще атакувальний півзахисник Оскар Родрігес, який забив 4 голи і зробив 4 асисти і став ключовим виконавцем.

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Після продовження контракту з Маурісіо Пеллегріно Леганес потроху вибудовує плани на наступний сезон. Реал був дуже розчарований тим, що Лунін практично не грав в оренді, але зараз ситуація може змінитись, якщо 34-річний Куельяр покине клуб з передмістя Мадрида. "Пепінерос", вочевидь, мають запропонувати новий план розвитку для українського голкіпера, якщо розраховують на нього і повернулись до прохання щодо продовження оренди.

Equipo ganador ️

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Також інформують, що конкурент іншого українця, Василя Кравця, Хонатан Сілва залишиться в Леганесі, який скористається опцією викупу лівого латераля за 3 мільйони євро.

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Відзначимо, що вартість Луніна на Трансфермаркт впала на 3,5 млн євро за час виступів за Леганес порівняно з ціною, яку він отримав після переїзду на Бернабеу (8,5 мільйона). "Вершкові" могли б запропонувати Андрію місце другого воротаря лише за умови, що Кейлор Навас покинув би Реал, вважає AS. У Мадриді на воротарській позиції також грає син головного тренера Зінедіна Зідана – Лука, якого француз не хотів би відпускати.

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Цікаво, що у свіжому номері іншої мадридської газети Marca стверджують таке: "Українець , схоже, залишається єдиним із шести провідних орендованих гравців, хто має солідні шанси стали частиною Реала на сезон 2019/20". В Андрія кращі позиції, ніж у зіркових і досвідчених Хамеса Родрігеса та Матео Ковачіча, а також інших молодих – Мартіна Едегора, Рауля Де Томаса і Тео Ернандеса.

Нагадаємо, Лунін за свої 5 офіційних матчів після трансферу в Реал пропустив лише 3 голи. Натомість парирував 2 пенальті та у 3-х зустрічах зберіг свої ворота сухими. Його оренда в Леганесі спливає влітку 2019-го, а про бажання середняка Прімери продовжити її термін ще на рік говорили ще й на самому початку його кар'єри в Іспанії. Гра за молодіжну збірну України на Чемпіонаті світу U-20, який стартує невдовзі, може підвищити його акції на іспанському ринку.

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