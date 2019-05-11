Не тільки Реал – Лунін уже має ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії

Андрій Лунін мало грав за Леганес, але на нього розраховують

Андрій Лунін не може поскаржитись на відсутність пропозицій щодо наступного сезону. Голкіпер збірної України та Реала, який грає в оренді за Леганес, уже має декілька варіантів на 2019/20 рр.

Як повідомили у програмі El Transistor на радіо Onda Cero, 20-річний український воротар може залишитись там, де на нього не дуже розраховували. Принаймні Леганес, де Лунін відіграв лише 3 матчі в чемпіонаті Іспанії та 2 в Кубку, повернувся до питання продовження оренди відразу двох гравців Реала. Крім Андрія, це ще атакувальний півзахисник Оскар Родрігес, який забив 4 голи і зробив 4 асисти і став ключовим виконавцем.

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Після продовження контракту з Маурісіо Пеллегріно Леганес потроху вибудовує плани на наступний сезон. Реал був дуже розчарований тим, що Лунін практично не грав в оренді, але зараз ситуація може змінитись, якщо 34-річний Куельяр покине клуб з передмістя Мадрида. "Пепінерос", вочевидь, мають запропонувати новий план розвитку для українського голкіпера, якщо розраховують на нього і повернулись до прохання щодо продовження оренди.

Також інформують, що конкурент іншого українця, Василя Кравця, Хонатан Сілва залишиться в Леганесі, який скористається опцією викупу лівого латераля за 3 мільйони євро.

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Відзначимо, що вартість Луніна на Трансфермаркт впала на 3,5 млн євро за час виступів за Леганес порівняно з ціною, яку він отримав після переїзду на Бернабеу (8,5 мільйона). "Вершкові" могли б запропонувати Андрію місце другого воротаря лише за умови, що Кейлор Навас покинув би Реал, вважає AS. У Мадриді на воротарській позиції також грає син головного тренера Зінедіна Зідана – Лука, якого француз не хотів би відпускати.

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Цікаво, що у свіжому номері іншої мадридської газети Marca стверджують таке: "Українець , схоже, залишається єдиним із шести провідних орендованих гравців, хто має солідні шанси стали частиною Реала на сезон 2019/20". В Андрія кращі позиції, ніж у зіркових і досвідчених Хамеса Родрігеса та Матео Ковачіча, а також інших молодих – Мартіна Едегора, Рауля Де Томаса і Тео Ернандеса.

Нагадаємо, Лунін за свої 5 офіційних матчів після трансферу в Реал пропустив лише 3 голи. Натомість парирував 2 пенальті та у 3-х зустрічах зберіг свої ворота сухими. Його оренда в Леганесі спливає влітку 2019-го, а про бажання середняка Прімери продовжити її термін ще на рік говорили ще й на самому початку його кар'єри в Іспанії. Гра за молодіжну збірну України на Чемпіонаті світу U-20, який стартує невдовзі, може підвищити його акції на іспанському ринку.

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