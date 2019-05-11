Свитолина сфотографировалась с Модричем и Кроосом

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина сделала фото с хавбеками Реала Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Элина Свитолина в своем Instagram опубликовала фотографию с полузащитниками Реала Лукой Модричем и Тони Кроосом.

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Ранее украинская теннисистка призналась в том, что болеет за лондонский Челси и сама живет в этом районе города.

Напомним, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан встретился с Модричем и сообщил хорвату, что рассчитывает на него в будущем.