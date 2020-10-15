"Світ чекає не дочекається осічки Ювентуса, нас хочуть засуджувати.

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Що стосується конкретно Пірло, то йому не вистачило повноцінної предсезонної підготовки і першого досвіду на тренерському містку. Це означає, що ми повинні бути поруч з ним на старті його шляху, який не буде позбавлений перешкод. Як тільки ми зіткнемося з однією з них, світ спробує завдати Ювентусу удару за той вибір, що ми зробили.

Це перший найсучасніший тренерський штаб з тих, що я бачив. Тут у кожного є своя задача, і кожен усвідомлює свою роль", – сказав Аньєллі для Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус буде змагатись з Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, перший двобій відбудеться у Києві вже 20 жовтня.

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