"Луческу – маестро", – Пірло пригадав співпрацю з тренером Динамо
Наставник Ювентуса Андреа Пірло розповів, чому вирішив обрати тренерську діяльність.
"Після закінчення кар'єри гравця я почав вчитися. І я зрозумів, що з кожним днем у мене росте пристрасть до тренерської роботи, тому рішення стати наставником я ухвалив автоматично.
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Мені пощастило працювати з чудовими тренерами. Починаючи з Луческу, який був в Брешії. Він був маестро. Ліппі, Анчелотті, Конте, Аллегрі... Мені вдалося попрацювати з найкращими. Я постараюся взяти щось від кожного з них", – цитує Пірло офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Ювентус та Динамо зустрінуться в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, перший матч відбудеться у Києві вже 20 жовтня.
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