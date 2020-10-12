"Після закінчення кар'єри гравця я почав вчитися. І я зрозумів, що з кожним днем ​​у мене росте пристрасть до тренерської роботи, тому рішення стати наставником я ухвалив автоматично.

Динамо – Ювентус: матч Ліги чемпіонів може відбутись без глядачів

Мені пощастило працювати з чудовими тренерами. Починаючи з Луческу, який був в Брешії. Він був маестро. Ліппі, Анчелотті, Конте, Аллегрі... Мені вдалося попрацювати з найкращими. Я постараюся взяти щось від кожного з них", – цитує Пірло офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус та Динамо зустрінуться в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, перший матч відбудеться у Києві вже 20 жовтня.

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