"Мир ждет не дождется осечки Ювентуса, нас хотят осуждать.

"Луческу – маэстро", – Пирло вспомнил сотрудничество с тренером Динамо

Что касается конкретно Пирло, то ему не хватило полноценной предсезонной подготовки и первого опыта на тренерском мостике. Это значит, что мы должны быть рядом с ним на старте его пути, который не будет лишен препятствий. Как только мы столкнемся с одной из них, мир попытается нанести Ювентусу удара за тот выбор, который мы сделали.

Это первый современный тренерский штаб из тех, что я видел. Здесь у каждого есть своя задача, и каждый осознает свою роль", – сказал Аньелли для Football Italia.

Напомним, Ювентус будет соревноваться с Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов, первый поединок состоится в Киеве уже 20 октября.

Ювентус взорвал бомбу, Фонсека получил желаемое, экс-звезда УПЛ продолжает Одиссею – топ-7 трансферов дедлайна в Серии А