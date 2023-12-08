"Це всього лише теорія, що нам допоміг прискорений процес ФІФА отримати ЧС-2034. Нам слід звернути увагу на те, що приносить користь футболу.

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Правила були чітко викладені, ніхто не заперечував проти них під час (процесу), тому я не думаю, що з боку ФІФА була якась непрозорість. Просто ми були готові це зробити, а, можливо, інші – ні. Це не наша вина.

Як ви можете бачити із заяви – понад 125 федерацій підтримали заявку Саудівської Аравії... Світ також хоче, щоб ми прийняли турнір у 2034 році", – заявив міністр в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія здобула право провести чемпіонат світу у своїй країні, оскільки жодних конкурентів у них не було.

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