"Світ хоче, щоб ми прийняли турнір": міністр спорту Саудівської Аравії заперечує допомогу ФІФА в отриманні ЧС-2034
Міністр спорту Саудівської Аравії Абдель Азіз бін Туркі Аль Фейсал висловився щодо отримання права на проведення чемпіонату світу у 2034 році.
"Це всього лише теорія, що нам допоміг прискорений процес ФІФА отримати ЧС-2034. Нам слід звернути увагу на те, що приносить користь футболу.
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Правила були чітко викладені, ніхто не заперечував проти них під час (процесу), тому я не думаю, що з боку ФІФА була якась непрозорість. Просто ми були готові це зробити, а, можливо, інші – ні. Це не наша вина.
Як ви можете бачити із заяви – понад 125 федерацій підтримали заявку Саудівської Аравії... Світ також хоче, щоб ми прийняли турнір у 2034 році", – заявив міністр в інтерв'ю BBC.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія здобула право провести чемпіонат світу у своїй країні, оскільки жодних конкурентів у них не було.
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