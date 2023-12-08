"Мир хочет, чтобы мы приняли турнир": министр спорта Саудовской Аравии отрицает помощь ФИФА в получении ЧМ-2034
Министр спорта Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал высказался по поводу получения права на проведение чемпионата мира в 2034 году.
"Это всего лишь теория, что нам помог ускоренный процесс ФИФА получить ЧМ-2034. Нам следует обратить внимание на то, что приносит пользу футболу.
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Правила были четко изложены, никто не возражал против них во время (процесса), поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то непрозрачность. Просто мы были готовы это сделать, а, возможно, другие – нет. Это не наша вина.
Как вы можете видеть из заявления – более 125 федераций поддержали заявку Саудовской Аравии... Мир также хочет, чтобы мы приняли турнир в 2034 году", – заявил министр в интервью BBC.
Напомним, что Саудовская Аравия получила право провести чемпионат мира в своей стране, поскольку никаких конкурентов у них не было.
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