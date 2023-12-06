Бельгійці здобули пряму путівку на чемпіонат Європи, який пройде влітку 2024 в Німеччині. Доменіко Тедеско доведеться обходитися на турнірі без Тібо Куртуа, який досі відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки.

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Як інформує Madrid Xtra, голкіпер повідомив керівництву Реала, що не збирається вирушати на Євро-2024 зі своєю національною командою. Куртуа планує влітку продовжувати своє відновлення і присвятити час набору форми, щоб повністю бути готовим грати за мадридців в сезоні 2024/25.

Нагадаємо, що збірна Бельгії перебуває у групі E. Якщо збірна України вийде на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй, то потрапить в групу до бельгійців. Для цього команді Реброва доведеться обіграти Боснію та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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