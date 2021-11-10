Нездоровая борьба за место в основе женской команды ПСЖ привела к криминалу.

Полузащитница Амината Диалло загремела в полицейский участок из-за подозрения в организации нападения на одноклубницу – Кейру Амрауи, информирует L'Équipe.

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Инцидент произошел 4 ноября, когда женский ПСЖ организовал командный ужин в ресторане недалеко от Булонского леса. Диалло предложила подвезти Амрауи домой на своей машине. По дороге девушек остановили двое мужчин в масках и вытащили пассажирку из автомобиля. Бандиты железными палками жестоко побили Амрауи по ногам, нанеся травмы. Парадоксально, но Диалло никто не трогал, никаких вещей не воровали.

Через несколько дней ПСЖ играл против Реала (4:0) в женской Лиге чемпионов, и Диалло вышла в основе на позиции Амрауи. Впрочем, 26-летняя полузащитница может надолго попрощаться с футболом, если полиции удастся доказать жестокое устранение конкурентки.

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