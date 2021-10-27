Півзахисник парижан Андер Еррера став тим футболістом, про якого сьогодні говорить Франція через пограбування.

Жертвою повії-трансвестита неподалік Булонського лісу став саме 32-річний хавбек, збитки оцінюються у 200 євро, повідомляє GFFN з посиланням на L'Équipe.

Гравець ПСЖ став жертвою пограбування повії-трансвестита на смішну суму

Спершу ім'я пограбованого було невідоме, вказувалось лише, що це представник ПСЖ. Втім, Еррера особисто подав скаргу у відповідні органи після інциденту. У паризькому клубі цю ситуацію відмовились коментувати.

Нагадаємо, грабіжник заліз у автомобіль Андера, який зупинився на світлофорі, забрав телефон і гаманець, але пообіцяв повернути гаджет в обмін на висадку у вказаному місці. Все нібито відбувалось без застосування фізичної сили.

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