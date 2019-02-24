Сваток: З Хайдука можна потрапити у збірну України

Екс-захисник Зорі Олександр Сваток розповів про свою адаптацію у хорватському клубі.

"Тут все залежить від мене. Якщо рівень моєї гри буде відповідати вимогам національної команди, то вірю, що тренерський штаб зверне на мене увагу. Буду дуже старатися, не хочу, щоб мої появи у збірній не обмежилися тільки тренувальним процесом.

Ворскла – Карпати, Арсенал-Київ – Десна: анонс матчів УПЛ

Можна сказати, поки адаптуюся, звикаю до нових товаришів по команді, вже провів кілька тренувань в загальній групі. Мені в Спліті все подобається, тому хочеться швидше набрати форму і виходити на поле.

Це був мій вибір, а чи правильний він – покаже час. Зараз я горю бажанням довести, що гідний виступати в команді з такими великими традиціями", – сказав футболіст порталу Команда 1.