Сваток: Из Хайдука можно попасть в сборную Украины

Экс-защитник Зари Александр Сваток рассказал о своей адаптации в хорватском клубе.

"Здесь все зависит от меня. Если уровень моей игры будет соответствовать требованиям национальной команды, то верю, что тренерский штаб обратит на меня внимание. Буду очень стараться, не хочу, чтобы мои появления в сборной не ограничились только тренировочным процессом.

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Можно сказать, пока адаптируюсь, привыкаю к ​​новым товарищам по команде, уже провел несколько тренировок в общей группе. Мне в Сплите все нравится, поэтому хочется быстрее набрать форму и выходить на поле.

Это был мой выбор, а правильный ли он – покажет время. Сейчас я горю желанием доказать, что достоин выступать в команде с такими традициями", – сказал футболист порталу Команда 1.